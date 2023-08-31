Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kırgızisan, TikTok uygulamasının, çocukların zihinsel gelişimi ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen zararlı etkilerin nedeniyle ülke genelinde yasakladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, TikTok'un gençleri sanal bir dünyaya çektiği, kimi durumlarda hayati tehlikeler doğuran bazı akımlara dahil ettiği ve bağımlılığa neden olan içeriklere sahip olduğuna dikkat çekildi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının çok sayıda itirazı dikkate alarak ve gerçekleştirilen denetimlere dayanarak, ülkede TikTok'un yasaklanması kararının alındığı bildirilen açıklamada, kararın uygulanması için Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurulduğu aktarıldı.

Ülkede TikTok'u yasaklama kararının herhangi bir jeopolitik amaç taşımadığı vurgulanan açıklamada, TikTok'u durdurma kararının tamamen çocukların ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumak için alındığı anımsatıldı.

Superhaber



