Bakanlık, Van dahil birçok ilde personel alımı yapacak. 95 memur alımının geçekleştirileceği bildirilen ilanda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alımı yapılacaktır.” denildi.

Toplam 95 kişinin alınacağı belirtilirken, Van’da ise 1 sözleşmeli büro personelinin istihdam edileceği bildirildi.

Alımlar ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan KPSSP3 (lisans)-KPSSP93 (önlisans)-KPSSP94 (ortaöğretim) alanlarından en az 70 puan ve üzeri alan kişilerin başvuru yapabileceği belirtildi.

Personel alımının detayları şu şekilde;

GENEL ŞARTLAR

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

-Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

-Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

-Adaylar, 24 Kasım 2025-5 Aralık 2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.gov.tr” üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

-Posta yolu veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir,

-Adaylar, yalnızca bir pozisyon yada kadro için başvuru yapabilecek,

-Adayların, listede özel şartlar başlığı altında yer alan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

-Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Ticaret Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşılabilir.