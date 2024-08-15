Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için okul alışverişlerinin yapıldığı, başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere, perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, denetimlerin "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde sürdürüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret denetmenlerince imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yönelik gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilere ulaşmasının engellendiği vurgulandı.

"Çocukları korumak amacıyla her türlü tedbir kararlılıkla alınıyor"

Denetimler kapsamında kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünlerin çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelendiği bildirilen açıklamada, ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgilerinin de kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerinin "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacağına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak, bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak. Güvensiz bulunan ürünlerin 'sağlığa zararlı madde içermez' gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacak."

İmalatçıların, ithalatçıların ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, çocukların sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbirin kararlılıkla alındığının altı çizildi.

"Oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretine dikkat edilmeli"

Açıklamada, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlara da dikkat çekildi.

Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmeli."​​​​​​​

İstanbul

Denetimlerin İstanbul ayağında Avrupa ve Anadolu yakalarında denetime çıkan ekipler, kırtasiye malzemeleri, çantalar, kıyafetler başta olmak üzere, tüm okul ürünlerini hem sağlık hem etiket açısından inceledi.

Denetimlerde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde alınan numuneler, kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelenecek.

Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığınca çocukların sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbirin kararlılıkla alınmaya devam edeceği ve söz konusu denetimlerin artarak süreceği belirtildi.

Ankara

Bakanlığa bağlı ekipler, yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken, Ankara'daki bir kırtasiyede ürün denetimleri yaptı.

Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.

Ekipler, öncelikle ürün üzerinde etiket olup olmadığını tespit etti. Fiyat etiketinde bulunması gereken unsurlara da dikkat eden ekipler, bu kapsamda ürünün ayırt edici özelliği ile menşei ve fiyat değişim tarihini inceledi.

Bakanlık ekipleri, denetimlerin ürün güvenliği ayağında ise boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işareti olup olmadığını kontrol etti.

Oyuncak şeklindeki veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise yaş grubuna yönelik uyarı bulunup bulunmadığı denetlendi.

Bakanlık tarafından "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle gerçekleştirilen denetimler aralıklarla devam edecek.

İzmir

İl Ticaret Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı zincir marketler ve kırtasiyelerde denetimler gerçekleştirdi.

Okulların açılışına kadar yapılması planlanan denetimlerle, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak için tedbirlerin alındığı denetimlerde, şüphelenilen ürünlerden laboratuvara gönderilmek üzere numune alındı.

Ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı ile raf ve kasa fiyatının uyumu da incelendi, etiket bilgileri kontrol edildi.

Ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulandığı, güvensiz bulunan ürünlerin "sağlığa zararlı madde içermez" gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı bildirildi.

Bursa

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile ekipler, Osmangazi ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyelerde yaptığı denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını ve raf fiyatı ile kasa fiyatının uyumunu inceledi.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri ise ticaret denetmenleri vasıtasıyla ürünlerin güvenli olup olmadığına baktı.

Alışveriş sepetine aldıkları bazı kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, okul kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf fiyatı ve kasa fiyatını karşılaştıran ekipler, denetimi tutanakların imzalanmasıyla tamamladı.

Denetimlerin, artarak süreceği bildirildi.

Antalya

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kepez ilçesindeki bir kırtasiyeye giren ekipler, çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlerin ve fiyat etiketlerinin denetimine başladı.

Ekipler kırtasiyede defter, kalem, silgi ve diğer ürünleri kontrol ederek kasa fiyatlarını inceledi. Bazı ürünlerden ise sağlığa yönelik güvenli olup olmadığı test edilmek üzere numuneler alındı.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, eğitim ve öğretim dönemiyle kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı marketlerde denetimlere başladıklarını söyledi.

Ürünlerin sağlık açısından güvenilir olup olmadığına ve fiyatına baktıklarını anlatan Özşahan, "Ürünlerin üzerinde fiyat etiketi var mı, kasa fiyatı uyuyor mu? Denetimlerde bunların hepsine bakıyoruz. Ayrıca ürünün güvenliğini denetliyoruz, burada ürünlerin insan sağlığına uygun olup olmadığına bakıyoruz. Kitabından defterine, silgisinden kalemine hepsini denetliyoruz." dedi.

Sağlığa zararlı olabilecek ürünlerden numuneler aldıklarını ve bunların laboratuvarda test edildiğini kaydeden Özşahan, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında ürünün piyasadan çektirildiğini ve firmaya ceza uygulandığını ifade etti.

Tekirdağ

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyelerde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketlerini ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumunu inceledi.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri ise ticaret denetmenleri vasıtasıyla ürünlerin güvenliğini kontrol etti.

Ekipler okul çantaları, okul kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf fiyatı ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Van

İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelere giren ekipler, çocukların sağlığını ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlerini inceledi.

Ürün üzerinde etiket olup olmadığını kontrol eden ekipler, okul çantaları, okul kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf fiyatı ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Bazı ürünlerden ise sağlığa yönelik güvenli olup olmadığı test edilmek üzere numuneler alındı.

Denetimlere Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın da katıldı.

Mersin

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekip, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'deki kırtasiyeler ile zincir marketleri denetledi.

Satılan kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini kontrol eden ekip, ürünlerin raf etiketleri ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kocaeli

Ticaret İl Müdürlüğü ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir zaman kala kentte başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapan işletmeleri denetledi.

İzmit ilçesinde bir mağazada denetim gerçekleştiren ekipler, çanta, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini sağlık ve etiket açısından inceledi.

Denetimde, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise ürün güvenliğini kontrol etti.

Ürünlerin oluşturabilecekleri riskleri tespitinin yanında tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla etiket bilgileri de kontrolden geçirildi.

Öte yandan denetimlerde, bir üründen şüphelenilmesi durumunda numune alınarak laboratuvara gönderiliyor.