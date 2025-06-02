Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Play-Off final maçında karşılaştığı Batman Petrol Spor’u penaltı atışları sonucu 5 – 4 yenmeyi başardı.

Bu büyük başarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu da Van Spor için kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda; “Nesine 2. Lig Play-Off Finali'nde karşılaştığı Batman Petrol Spor A.Ş.'yi, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi ile uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçilen müsabakada seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 mağlup eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, bu sezon Trendyol 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olmuştur.” denildi.

Açıklamada; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, bu galibiyetin ardından normal sezonunu Kırmızı Grup'ta beşincilikle bitirdiği ligi play-off birincisi olarak tamamlamış ve Trendyol 1. Lig'de yer alma hakkını elde etmiştir. Başarılarından ötürü Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Sayın Erol Temel'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.