TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son derece heyecanlı bir hafta daha geride kaldı. AcnTurk Sigorta Van Spor FK deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. engelini 2 – 0’lık skorla geçerken, lider Esenler Erokspor da Bucaspor 1928’i 2 – 1 yenmeyi başardı.

Lider Esenler Erokspor haftayı kayıpsız geçince, AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin liderlik umutları da son 2 haftaya girilirken henüz gerçekleşmedi. Şampiyonluk yolunda ligin son iki maçında AcnTurk Sigorta Van Spor FK rakiplerini mağlup ederek, Esenler Erokspor’un maç kaybetmesini bekleyecek.

HAFTANIN SONUÇLARI

Dün oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın sonuçları şu şekilde;

Kırşehir Futbol Spor Kulübü 3-3 Kırklarelispor Futbol A.Ş

Bucaspor 1928 1-2 Esenler Erokspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 0-2 Acnturk Sigorta Van Spor Fk

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. 2-2 1461 Trabzon Fk

Serik Belediyespor 1-0 Zonguldak Kömürspor A.Ş

Ankara Demirspor 2-1 Diyarbekir Spor A.Ş.

Bursaspor 0-3 Hes İlaç Afyonspor Kulübü

Nazilli Belediyespor 1-3 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Altınordu 2-0 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.