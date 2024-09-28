Savaş Aracı mı, Yoksa Sadece Bir Araç mı?

Kadirov’un aracının otomatik tüfekle donatılması, bu durumu daha da tartışmalı hale getirdi.Söz konusu Tesla Cybertruck, bazı kullanıcılar tarafından savaş makinesi olarak kullanılabilir hale geldi ve bu durum, aracın potansiyel tehlikelerini gözler önüne serdi. Tesla'nın elektrikli pick-up modeli, tehlikeli ellerde ne denli risk taşıyabileceği konusunda endişelere yol açıyor.

Elon Musk’tan Kesin Bir Red

Kadirov, hediye olarak aldığı Cybertruck ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası Elon Musk’ın durumu yalanladığını ve böyle bir hediyenin söz konusu olmadığını belirtti. Bu açıklama, durumu daha da karmaşıklaştırdı ve kamuoyunda spekülasyonlara yol açtı.

Uzaktan Kapatma Olayı

Son olarak, Kadirov’un Cybertruck'ının uzaktan kapatıldığı bilgisi gündeme geldi ve bu durum, Tesla'nın araçları üzerindeki uzaktan kontrol yetkisini bir kez daha gündeme getirdi. Kadirov’un Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Musk’ın kalpten gelen bir hediye verdiğini ancak daha sonra uzaktan erişimle aracı devre dışı bıraktığını belirtmesi dikkat çekti.

Karaborsa İddiaları ve Gerçekler

Bu olayın ardından, Kadirov’un Tesla Cybertruck’ı karaborsadan temin etmiş olabileceği ve sosyal medyayı yanıltmak için manipülasyon yaptığı öne sürülüyor. Tesla'nın, yasadışı veya tehlikeli durumlar karşısında araçlarını kapatma hakkı, bu tür tartışmaların daha da artmasına neden olabilir.