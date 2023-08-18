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UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor 3. eleme turunda rakiplerini elemeyi başararak Avrupa’daki yollarına devam etti. 3 temsilcimiz de bu turda oynadığı toplam 6 maçın 5’ini kazanmayı başardı.

Slovenya ekibi Maribor’u 3-1 ve 3-0’lık skorlarla eleyen Fenerbahçe de play-off turunda Hollanda ekibi Twente’nin rakibi oldu.

Netfçi Bakü’yü 3-1 ve 2-1 mağlup ederek turu rahatça geçen Beşiktaş ise Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

Adana Demirspor, ilk maçta 5-1 mağlup ettiği Osijek’e rövanşta 3-2 yenilse de play-off’a yükseldi. Temsilcimizin bu turdaki rakibi UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Belçika ekibi Genk oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu maçları 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcilerimiz rakiplerini elemeleri halinde gruplara kalacak ancak aksi durumda Avrupa’dan elenecek. Grup kuraları 1 Eylül’de çekilecek.

kaynak:süperhaber