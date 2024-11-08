DBP il binası önünde toplanan kalabalık, DEM Parti İpekyolu ilçe binasına kadar yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Yürüyüşe izin verilmezken, açıklama yapan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, kayyum atamalarını eleştirerek, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, gelip bize el uzattığında aslında o el Kürt meselesinin demokratik çözümü için önemli bir eldi. Biz bunu kabul ettik.

Zaten bizim durduğumuz yer budur. DEM Parti barış neredeyse orada, demokrasi neredeyse orada, çözüm neredeyse orada. Eğer bu el uzatılmışsa barış için, demokrasi için uzatılmışsa bizim için kıymetlidir. DEM Parti oldukça barış ve demokrasi mücadelesi büyümeye devam edecektir. Bu kayyum atamaları çözüme engeldir. Biz asla ve asla barışa dair bize uzatılan hiçbir eli ret etmeyeceğiz…” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından grup dağıldı.