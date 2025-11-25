İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, yaptığı değerlendirmede takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Temel, sahada ortaya konulan mücadelenin takımın karakterini yansıttığını vurguladı.

“FUTBOLCULARIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Temel yaptığı açıklamada; “Keçiörengücü karşısında sahada ortaya koyduğumuz mücadele, bu takımın karakterini ve inancını bir kez daha göstermiştir. Özellikle ikinci yarıda yakaladığımız tempo, ürettiğimiz pozisyonlar ve son düdüğe kadar bırakmayan irade, takdir edilmesi gereken bir duruştur. Şanssızlığın yanımızda olduğu anlarda bile vazgeçmeyen tüm futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Başkan Temel, kulübün içinde bulunduğu koşulların zorluğuna da dikkat çekerek, modern tesis eksikliği, havalimanı problemi ve bazı yapısal sorunların yanı sıra üç oyuncunun sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hiçbir zaman mazeretlere sığınmadıklarını vurgulayan Başkan Erol Temel, “Bu süreçte tüm imkansızlıklara rağmen takımımızı her maça en iyi şekilde hazırlayan Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve ekibine, ayrıca saha içi-saha dışı süreçlerde kulübümüze büyük katkılar sunan Sportif Direktörümüz Osman Yıldırgan’a teşekkür etmek istiyorum. Gösterdikleri fedakarlık ve kulübümüze olan inanç bizim için çok kıymetlidir.” diye kaydetti.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZDIR”

Takımın zor şartlarda büyüdüğünü ve geliştiğini kaydeden Temel, “Biz yönetim olarak bu mücadelenin arkasında durmaya, şehrimize yakışır bir Van Spor için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. En büyük gücümüz taraftarımızdır. Tribünde bir an bile desteğini esirgemeyen, iyi günde de zor zamanda da bu takımın yanında duran büyük Van Spor taraftarı… Sizin inancınız ve tutkunuz hem sahadaki mücadeleyi hem de bu şehrin umudunu ayakta tutan en değerli güçtür.” dedi.