Van’da oynanan ilk maçta taraftarına farklı galibiyet armağan eden kırmızı siyahlı ekipte moraller yüksek. Teknik Sorumlu Murat Yıldırım, Elazığ deplasmanı öncesinde WanHaber’e açıklamalarda bulundu.

“İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI YAKALADIK”

Yıldırım, Elazığspor ile uzun yıllardır süregelen rekabetin farklı yönlere çekilmek istendiğini belirterek, “Biz sahada kalacağız, işimizi yapacağız Allah’ın izniyle.” dedi.

Rövanş maçının psikolojik olarak zorluklarına dikkat çeken Yıldırım, “İlk maçta skor avantajını aldık. Oraya daha rahat gidiyoruz. Hedefimiz galip gelmek. İnşallah güzel bir sonuçla döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Final hedeflerine de değinen tecrübeli Teknik Sorumlu Yıldırım, “Van halkına finali yaşatacağız. Finalde Altınordu ya da Batman kim gelirse, ona göre değerlendirmelerimizi yaparız” dedi.

“BU TÜR ŞEYLER FUTBOLDA OLMAMALI”

Son günlerde yaşanan bazı olumsuz yaklaşımlara da değinen Yıldırım, “Tehditvari mesajlar ve yaklaşımlar bizim için daha çok artı motivasyon. Bu tür şeyler futbolda olmamalı. Allah’ın izniyle emniyet güçlerimiz önlemleri almış, gerekli mercilere başvurduk. Güle oynaya gidip güle oynaya döneceğiz.” sözlerine yer verdi.

“MAÇTA GÜZEL BİR BİRLİKTELİK VARDI”

Van’daki ilk maçta birçok siyasi parti temsilcisinin tribünde olduğunu hatırlatan Murat Yıldırım, “Van’da birçok siyasi partiden yetkili kişiler maçta yer aldı. Elazığ’daki maç için burada güzel bir birliktelik vardı. En son bunu Rıdvan Dilmen zamanında gördüm. O zamanlar böyle güzel bir hava, oluşum, birliktelik vardı. O havayı Perşembe akşamı maçta gördüm. Protokol, seyirciler, en büyük gücümüz taraftarlarımız. Bürokrasi, STK’lar hepsi birleşmiş, güzel bir görüntü vardı. Elazığ’daki maçta bilmiyorum, bize yer ayrılır mı, ayrılmaz mı? Umarım Yönetim Kurulumuz, siyasiler ortak bir görüşte birleşirler. Gelirlerse baş göz üstüne, bekleriz.” dedi.

“TUR ATLAYACAĞIZ”

Son olarak taraftara seslenen Yıldırım, “Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Kayıtsız, şartsız, menfaatsiz. Dualarını esirgemesinler. Rahat olsunlar. Biz oradan galip gelip tur atlayacağız inşallah.” diyerek sözlerini tamamladı.