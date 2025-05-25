Van’da Kürtçe çocuk tiyatrosu ilk kez sahne aldı. Eğitim-Sen’in desteğiyle gerçekleştirilen oyun, Öğretmen Muhammed Kayran tarafından yönetildi ve 11 yetişkin ile 7 çocuk oyuncunun katılımıyla düzenlendi.

Eğitim-Sen tarafından desteklenen proje, Öğretmen Muhammed Kayran’ın yönetmenliğinde hazırlandı. Toplam 18 oyuncunun rol aldığı Pire U Rovi (Yaşlı Kadın ve Tilki) adlı oyunda, 7 çocuk da yer aldı.

Tiyatro oyuncusu Faysal Demir, gösteriye dair şu açıklamayı yaptı:

Bu gösteri, çocuklara yönelik kültürel etkinlikler için önemli bir adım. Kürtçe tiyatronun Van’da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Çocukların sahne alması, tiyatroya ilgilerini artırıyor ve sanata bakış açılarını geliştiriyor.” Faysal Demir, tiyatronun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Tiyatro, bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel gelişim ve eğitimsel performansı destekleyen çok yönlü bir araçtır.

Koordinatörler, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.