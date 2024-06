Ahlat’ta başlayan Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na 23 ilden 250 erkek, 150 bayan olmak üzere 400 sporcu katıldı. İlçenin sahil kısmında serbest stilde start alan şampiyonada sporcular 5 kategoride yarışıyor. Şampiyona hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Bilge, "2023-2024 Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nı Ahlat ilçemizde yapıyoruz.

Yaklaşık 23 ilden 400 sporcu katıldı. 250 erkek, 150 bayan sporcumuz yarışmaya katıldı. Bugün serbest stile start veriyoruz. Akabinde yarın sprint yarışması, kısa mesafeli sürat yarışması olarak devam edecek. Yarın da ödül töreniyle birlikte sporcularımızı uğurlayacağız. Her sezon yapılan yarışmaları Ahlat’ta düşündük. Şu an her şey çok güzel. Kazasız belasız yarışmayı bitireceğiz. 5 kategoride 400 sporcumuz yarışıyor. 2,5 ile 10 kilometre arası sporcularımız belirlenen kategorilerde yarışacak. Ahlat’tan başlayan yarışma Adilcevaz güzergahına gidip gelinerek son bulacak" dedi.

Sporculardan Saime Kaya ise "Van’dan buraya Türkiye şampiyonası için geldim. Dördüncü kez tekerlekli kayak şampiyonasına katılıyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Ahlat’ı çok beğendim. Buradaki organizasyon ve ortam çok iyi. Takım arkadaşlarıma ve tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışmaya Sarıkamış’tan katılan Yusuf Emre Fırat da "Kars Sarıkamış’tan geldim. İlk defa Ahlat’a geldim. Daha önce Tatvan’da yarışmaya katılmıştım. Şu an sıcak bir hava ve zorlu rakiplerimiz var. Birazdan yarışmaya başlayacağım. Çalıştık, hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız" dedi.