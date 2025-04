Uzman Diyetisyen Melis Avcı, Vanlıların et ağırlıklı beslenme alışkanlıklarının kilo alımı üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Uzman Diyetisyen Melis Avcı, Vanlıların beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde et odaklı olduğunu ifade ederek, “Vanlıların beslenme alışkanlıkları, bölgenin coğrafi ve kültürel yapısından etkileniyor. Et ağırlıklı bir beslenme kültürüne var. Van’da oldukça yoğun bir et tüketimi söz konusu diyebiliriz, sebze tüketiminde bile et tüketimi olabiliyor. Bu süreçte yapılması gereken şey aslında etin daha nasıl sağlıklı şekilde tüketilmesi olabilir ya da dengeli beslenme olabilir. Bu da bir gün et tüketildiyse diğer gün de sebze ağırlıklı bir yemeğin yenilmesi şeklinde olabilir. Kendilerine diyet listeleri hazırlarken de beslenme alışkanlıklarının tamamen değiştirilmeden düzenlenerek verilmesi daha sağlıklı bir kilo verme sürecine işaret eder.” dedi.

“DENGESİZ BESLENME SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR”

Dengesiz beslenmenin uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Avcı, şu konulara dikkat çekti:

“Zengin bir mutfağa sahip Vanlıların beslenme alışkanlıkları, daha doğrusu yüksek kalorili ve protein ağırlıklı beslenme, kilo alımı ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Et ve tereyağı ağırlıklı beslenme, Vanlılarda kilo alımı riskini artırabiliyor. Yüksek yağ ve kolesterol içeren besinlerin fazla tüketimi, uzun vadede hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Aynı zamanda sebze ve lifli gıdaların daha az tüketilmesi, sindirim sistemi sorunlarına neden olabiliyor. Bu durumda dengeli beslenme için sebze tüketiminin artırılmasını öneriyorum.”