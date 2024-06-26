Denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare ve derinliği yaklaşık 500 metre olan Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, doğası ve saklı koylarıyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerken, gölün kirlilikten korunması için Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, sahil bandında 2 yıldır sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 1 milyon 710 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan birinci etap çalışmalar tamamlanırken, İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı'nda ikinci etap, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı'nda ise üçüncü etap çalışmaları sürüyor. 100 iş makinesi ve 100'ün üzerinde personelle yürütülen çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında çalışmalar sürerken, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve beraberindekiler çalışmaları yerinde inceledi.

BELEDİYELER BİRLİĞİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Van Gölü'nün korunması amacıyla havzadaki ilçe belediyelerinin tümünün yer alacağı 'Van Gölü Belediyeler Birliği'ni kurmak için çalışma yürüttüklerini söyleyen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "Van Gölü havzası koruma eylem planı çerçevesinde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızca çalışma yürütülüyor. Son 2 yıllık süreçte de devam ettiriliyor. Van Gölü'nde büyük bir kirlilik meydana geliyor ve bu kirliliğin ortaya çıkardığı bir koku var maalesef. Ayrıca bir balçık da söz konusu.

Bu hem çevre sağlığına, hem insan sağlığına olumsuz derecede etki eden bir durum. Bu açıdan daha önce başlatılan ve çalışmaları hala süren 3 etap şeklinde devam eden dip çamuru temizliği sürecini planlandığı şekilde sürdürüyoruz. İskele, 15 Temmuz Şehitler Parkı mevkisinde başlayarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar devam eden 14 kilometrelik bu kıyı şeridinde birinci etapla 1 milyon 710 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı ve birinci etap çalışmaları tamamladı. Şu anda İpekyolu ilçemize bağlı Yaşar Kemal Parkı'nın önündeki alanda ve yine üniversiteye kadar olan kısımda 2 ve 3'üncü etap dip çamuru temizliği ise sürüyor. Burada da çıkarmayı planladığımız dip çamuru miktarı yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp. Yani toplamda bu 14 kilometrelik kıyı şeridinin projesi tamamlandığında yaklaşık 5 milyon metreküp dip çamuru temizliğini gerçekleştireceğiz ve kıyımızı temiz bir hale getireceğiz" diye konuştu.

'ŞU ANA KADARKİ MAALİYETİ 200 MİLYON TL'

Van Gölü havzasının korunması, temiz kalması ve geleceğe taşınması için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları seferber edeceklerini anlatan Zeydan, "Sadece Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları da yetmiyor. Biliyorsunuz, Van Gölü havzasında birçok yerleşim yeri var, ilçelerimiz var. Van'ın Gevaş, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ilçelerimiz var. Burada yaşayan herkesin dikkatli davranması gerekiyor. Gölün korunması için hassasiyet göstermeleri gerekiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak kendi sorumluluğumuzdaki alanları ne kadar temizlersek temizleyelim, eğer sahil kenarındaki diğer ilçelerimiz göl kirletmeyi sürdürürse bu durum gölün tamamını etkileyecek. Hem göldeki canlıları, hem de ekosistemi düşünmeliyiz. Dolayısıyla bizim bütün bu sıkıntıların önüne geçebilmek için, 'Van Gölü Belediyeler Birliği'ni kurma planlamamız var. Parti ayrımı yapmaksızın Van Gölü Havzası çevresinde bulunan bütün belediyelerle, gölün korunması ve geleceğe taşınması, temiz tutulması anlamında bir iş birliği yapma çalışmalarımız devam ediyor. Dip çamuru temizliği projesinin şu ana kadarki maliyeti 200 milyon TL civarında. 180 milyon TL'sini Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz, 20 milyon TL'sini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe yapılan bir proje" ifadelerini kullandı.

'TURİSTLERİ, DOĞA HARİKASINA BEKLİYORUZ'

Van Gölü'nün doğa harikası bir göl olduğunu da belirten Zeydan, "Bu güzelliği başkalarının da görmesi gerekir. Yerli ve yabancı turistlerin Van'a gelmelerini daha çok istiyoruz. Sadece Van Gölü değil, burada çok değerli tarihi, kültürel eserlerimiz var. Kentin bu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini doğayı, çevreyi koruyarak halkımızla buluşturma sorumluluğumuz da var. Önümüzdeki aylarda uluslararası turizm fuarı düzenleyeceğiz. Bu fuar için çok kapsamlı çalışmalarımız olacak" dedi.