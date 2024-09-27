Van'da bu yıl birincisi düzenlen tek kişilik tiyatro festivali “Bir İdam Mahkûmunun Son Günü” oyunu ile kapandı.

14 Eylül'de başlayan festival kapsamında 9 tek kişilik oyun, 2 standup, 3 atölye, 1 kitap imza söyleşi gerçekleşti.

Festival hakkında açıklamada bulunan Festival Başkanı Van Kent Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aziz Saydut, çok iyi bir festivale imza attıklarını belirterek; “Van tiyatro severlerle tiyatro ve edebiyatın kült oyunlarını buluşturmak mutluluk verici oldu. Gelecek yıllarda bu festivali daha uzun ve uluslararası kapsama ulaştırmak için şimdiden kolları sıvadık” dedi.