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Türkiye'nin ekonomi yönetimi enflasyonda tek hane parolasıyla yoluna devam ediyor.

Bu kapsamda yeni haftada piyasaların merakla beklediği politika faizi açıklanacak.

Faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak.

Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Bir önceki ay sabit kaldı

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulurken, bu ay açıklanacak rakam piyasa aktörleri taratından merakla bekleniyor.

Beklenti sabit bırakılması yönünde

Bu kapsamda faiz kararına kısa süre kala beklenti anketleri de belli oldu.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.

Anket sonuçları

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.