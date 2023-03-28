"2022 yılında pandeminin olumsuz etkileri giderilmemişken yakın coğrafyada meydana gelen Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda arz kısıtları belirginleşmiş küresel gıda ve emtia fiyatlarında hızlı artış yaşanmıştır.

Jeopolitik risklerin yanı sıra arz talep dengesizlikleri enflasyonun küresel ölçekte hızla artarak tarihi yüksek seviyelere çıkmasına neden olmuştur.

Finans koşullarının sıkılaşması sonucunda 2022 yılı finansal belirsizliklerin olağanüstü düzeyde yüksek seyrettiği bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir.

Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak büyümeye devam etmiştir. İktisadi faaliyet yılın ilk yarısında güçlü seyretmiş, dış talepteki gerilemeye rağmen sağlam görünümünü korumuştur.

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 oranında büyüyerek 2019’un son çeyreğinden bu yana gösterdiği büyük performansı ile G20 ve OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer almıştır. 9. sıraya yükselen ülkemiz küresel ekonomi içerisindeki payını 2’ye katlamıştır.

Dolar bazında ise Türkiye ekonomisi 2014 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek milli gelir seviyesine ulaşmıştır.

Tüketici enflasyon geçtiğimiz yılın ilk yarısında gıda fiyatlarındaki hızlı artışlar, 2021 yılının son çeyreğinde döviz piyasalarında yaşanan ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumlarının etkisiyle hızlı bir artış kaydetmiştir.

Döviz piyasalarında görülen istikrarla birlikte 2022 yılının 2. yarısından itibaren enflasyonun ana eğiliminde kademeli normalleşme süreci başlamıştır.

Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uyguladığımız politika bileşimi finansal istikrarı ve potansiyel üretimi desteklemeye devam edecektir.

'ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ SAĞLANACAKTIR'

Enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır.

2022 yılında uluslararası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak etkin bir rezerv yönetimi uyguladık. Tüm bu uygulamalarımız sonucunda uluslararası rezervlerimiz 2021 yılı sonunda 111 milyar dolar seviyesinden 2022 yılı sonunda 128,8 milyar dolara; yüzde 17 artmıştır.

2021 yılında uygulamaya koyduğumuz fonların sürekli transferi uygulamamız FAST’ın güvenliğini artırmak amacıyla SİPER servisini geliştirerek hizmete sunduk."

Süperhaber