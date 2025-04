Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Önder'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Önder bir siyasetçi olmanın yanında bu memleketin acısını, direnişini ve umudunu kelimeyle, eylemle, sanatla ve Meclis kürsüsünde hayata yoğurmuş bir hafızadır. Demokrasiye, halk iradesine ve toplumsal barışa adanmış bu yolculukta onun yeniden aramızda olacağına olan inancımız sarsılmazdır. Sağlığına kavuşarak tekrar bu memlekete hizmete kaldığı yerden devam edeceğine ilişkin umudumuz güçlüdür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak Meclis'teki çalışmalarına ve halkın vicdanına ses olma görevine yeniden döneceğine inanıyoruz."

"İnşallah insan sevgisiyle bu hastalığı da bir an önce bertaraf eder"

Meclis Başkanvekili Karaca, daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerine söz verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Önder'in camialarınca sevilen ve camialarının acılı günlerinde yanlarında ilk gördükleri milletvekillerinden biri olduğunu söyledi.

Önder'in yeniden sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Kaya, "İşte hepimizin gördüğü gibi insanlar ya vefat ya hastalık sebebiyle bir şekilde arkasında hüzünlü bir kitle bırakabiliyor. Dolayısıyla hastaneye düşmeden de birbirimizin kıymetini, kadrini bilmemiz gerektiğini ifade ederek, tekrar Sırrı Süreyya Önder Bey'in bir an önce şifa bularak aramıza katılmasını partim ve grubum adına diliyorum." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Önder'in rahatsızlığından dolayı derin bir üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Önder'in renkli kişiliği, olumlu ve yapıcı konuşmalarıyla bütün milletvekillerinin gönlünde yer edinmiş bir milletvekili olduğunu kaydeden Kılıç, "Biz, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere Grubumuz adına gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Üzüldüğümüzü ve kendilerine acil şifalar dilediğimizi ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda bütün çalışma arkadaşlarına, ailesine acil şifalar diliyoruz. İnşallah insan sevgisiyle bu hastalığı da bir an önce bertaraf eder ve yine yapıcı konuşmalar yapabilmek adına Meclis'imizde yer alır, temennisinde bulunuyoruz." dedi.

TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Önder'in uzun süre ameliyatta kaldığını ve şu an tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini anımsatarak, dün geceden bu yana dayanışma gösteren, arayan, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunanlara teşekkür etti.

Bu dayanışmanın ve duaların, Önder'i sağlığına kavuşturacağına olan inancını dile getiren Aydeniz, "Dayanışma içerisinde olan herkesin üzgün olduğunu ve gerçekten zor bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz ama bu üzgünlüğün yanında aynı zamanda umutluyuz. Biz, Sırrı Başkanımızın direncine, mücadele iradesine ve barışa olan inancına inanıyoruz. Bu mücadeleci kişiliği, barışa olan inancı ve iradesi onu bir an önce sağlığına kavuşturacaktır. Biz, hem ortak karar için herkese teşekkür ediyoruz hem de her bir yoldaşımızın, arkadaşımızın, çalışma arkadaşımızın dayanışma dilekleri için teşekkür ediyoruz. Herkesin dualarıyla Sırrı Başkan yine bu Meclis'e gelecek ve buradan her zamanki gibi çalışmasını sürdürecek." diye konuştu.

"Dün yapılan ameliyat, mesleğimizdeki en zor ameliyatlardan bir tanesidir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Önder'in, Meclis'teki yönetim anlayışı, tutumu, tavrı, insanlara olan sevgisi ve muhabbeti, herkese eşit ve mesafeli duruşuyla herkesin gönlünde taht kurduğunu hatırlattı.

"Önder ile her ne kadar zaman zaman siyasi görüş ayrılıkları yaşasak da aramızda derin bir dostluk ve muhabbet vardı. İnanıyorum ki bu dostluk bundan sonra da devam edecek" diyen Çömez, şunları paylaştı:

"Yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir hekim olarak zaman zaman benimle özel olarak paylaştığı anıları da olmuştu. Hekim olarak elimden gelen desteği ve gayreti ifade etmiştim. Dün yapılan ameliyat, bizim mesleğimizdeki en ciddi, en karmaşık, en zor ameliyatlardan bir tanesidir. Şu anda tedavisi devam ediyor. Ameliyatı yapan hekimlerin çok başarılı olduklarını, alanında uzman olduklarını bilerek, bu zor ve sıkıntılı dönemeçten de sağlıkla çıkabileceğine dair inancımı ifade ediyorum. Kendisinin daha yapacak hizmetleri var. Tekrar parlamentodaki görevinde görebilmek umuduyla acil şifa diliyorum."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Önder'in çok zor bir hastalığın pençesinde olduğunu, hekimlerin gerekeni yaptıklarını ancak Önder'in, dayanışma duygusuna ve duaya ihtiyacının olduğunu belirtti.

Önder'in, yaşamını demokrasi ve toplumsal barışa adamış bir kişi olduğunu ifade eden Emir, "Bütün yaşam hikayesi bunun üzerine kurulmuş demokrat bir aydın. Ona Türkiye'nin her zaman ihtiyacı oldu ve olacak." sözlerini sarf etti.

"Bugünler dayanışma günlerimiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Önder'in rahatsızlık haberinin ardından derin bir üzüntü duyduklarını, çok zor bir hastalıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Önder'in, girdiği her ortama değer katan kıymetli bir milletvekili olduğunu anlatan Usta, "Bu ülkeye değer veren, değer katan bir isim. Kendisine Rabb'imizden acil şifalar diliyoruz. Kendisine, ailesine, tüm sevenlerine, sabrıcemil diliyoruz. Dayanışmamızı göstermek, onunla birlikte olduğumuzu, dua ettiğimizi bildirmek için de bugün ortak bir kararla, DEM Parti Grubumuzun da acısını ve duasını paylaşmak için Meclisimizin bugün ve yarın çalışmaması noktasındaki ortak kararımız için teşekkür ediyorum. Bugünler dayanışma günlerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dilekleriyle acil şifalar diliyoruz." dedi.

Genel Kurulda, Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileri de Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili karar hükmünü okuttu

Daha sonra Danışma Kurulu'nun, Genel Kurulun bugün ve yarın çalışmalarına ara vermesine yönelik önerisi kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Karaca, gelecek hafta Milli Egemenlik Haftası olduğunu anımsattı.

Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumuna değinen Karaca, "Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının, başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar olması ve amir hüküm olması hasebiyle bugün Anayasa Mahkemesi kararının, Milli Egemenlik Haftasına girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim." ifadesini kullandı.

Daha sonra Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin, Atalay'la ilgili karar hükmünü okuttu.

Hüküm okunurken Başkanlık Divanındaki TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden ayrıldı. Daha sonra TBMM Katip Üyesi ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Divan'daki yerine oturdu.

Hüküm okunurken, bazı AK Parti'li milletvekilleri de Genel Kurul Salonu'nu terk etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Divan'ın teşekkül etmediğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Meclis Başkanvekili Karaca, birleşimi, Danışma Kurulu kararı gereği 22 Nisan Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Birleşimin kapanmasının ardından d