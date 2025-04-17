İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Önder'in spontan solunumunun var olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/mmHg (milimetre civa). Sol ventrikül kasılması çok iyi. Sağ ventrikül kasılması hala iyi değil, çok az kasılmakta. EEG (Elektroensefalogram) takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç çok uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."