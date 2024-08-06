Geçtiğimiz haziran ayında ilk seferini gerçekleştiren ve büyük ilgi gören Turistik Tatvan Treni, şimdi ikinci seferine hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu heyecan verici haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Turistik Tatvan Treni Yola Çıkıyor!

Bakan Uraloğlu, "Turistik Tatvan Treni, Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda ikinci seferine bugün çıkıyor. Ankara’dan saat 13:00'te hareket edecek olan tren, Tatvan'a yarın saat 19:00'da ulaşacak." ifadelerini kullandı. Bu özel sefer, yolculara unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Nostalji ve Konfor Bir Arada!

Turistik Tatvan Treni, nostaljik bir yolculuk sunarken modern konforu da beraberinde getiriyor. Bakan Uraloğlu, "Trenimiz, ev konforunda seyahat imkanı sunan yataklı vagonlardan oluşuyor. Yataklı vagonlarımızda iki kişi konaklayabilir, her odada buzdolabı ve lavabo bulunmaktadır. Ayrıca, yolcularımız Anadolu’nun eşsiz manzarası eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabilecek." dedi.

Elazığ ve Sivas'ta Unutulmaz Duraklar!

Ankara-Tatvan seferinde tren, Elazığ’da 3 saatlik bir mola verecek. Yolcular, bu molada Elazığ'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatına sahip olacak. Dönüş yolculuğunda ise tren, Sivas’ta 3 saat durarak yolcularına Sivas’ın güzelliklerini keşfetme imkanı tanıyacak.

Unutulmaz Bir Deneyim İçin Hazır mısınız?

Turistik Tatvan Treni, hem doğayla iç içe bir yolculuk hem de kültürel keşifler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Nostalji ve konforu bir arada yaşamak isteyenler için bu tren yolculuğu, kaçırılmayacak bir deneyim olacak.