Tarım ve Orman Bakanlığı, sofralarımıza kadar ulaşan pestisit tehlikesine karşı harekete geçti. İhracat ürünlerinde tespit edilen kimyasal kalıntılar nedeniyle sık sık gümrükten dönen ürünlere çözüm bulmak amacıyla zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak.

“B-Reçete” (Bitki Reçetesi) uygulamasıyla ilaç kullanımı sıkı denetime alınacak, gıda güvenliği ve insan sağlığı korunacak.

AVRUPA’YA İHRACATTA PESTİSİT ENGELİ

Bloomberg’te yer alan habere göre, son dönemde Avrupa’ya gönderilen ürünlerde tespit edilen pestisit kalıntıları, Türkiye’ye geri dönüşlere neden oldu. Bu durum üzerine Bakanlık, zirai ilaç kullanımını kontrol altına almak için “B-Reçete” (Bitki Reçetesi) uygulamasını başlatma kararı aldı.

B-REÇETE İLE SIKI DENETİM

Yeni sistemle, üreticilerin zirai ilaçları bayilerden sınırsız şekilde alması engellenecek. Hangi bitkiye, hangi alanda ve hangi dozda ilaç kullanılacağı önceden belirlenecek ve reçeteye bağlanacak. Bu sayede aşırı ilaç kullanımı önlenecek, gıda güvenliği artırılacak, çevre ve insan sağlığı korunacak.

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Bakanlık, B-Reçete sistemine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Uygulama, önce pilot bölgelerde hayata geçirilecek, ardından 2026 yılında tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.

Sistem, ilaçların reçetelenmesinden tarlada kullanımına ve hasat sürecine kadar tüm aşamaları kapsayacak. Böylece üreticiler ve kullanılan ilaç miktarı kayıt altına alınarak denetim güçlendirilecek.