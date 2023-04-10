Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Murat Tunçtürk, Tuşba İlçe Müdürü Bülent Veziroğlu ve teknik personeller, Tuşba ilçesinde %75 hibeli dağıtımı yapılan buğday ve arpa ekili tarlalarda bitki gelişimlerini inceledi.

Tuşba ilçesinde %75 hibeli dağıtımı yapılan buğday ve arpa ekili tarlalarda bitki gelişimlerini yerinde inceleyen ve çiftçilerin sorunlarını yerinde dinleyen Müdür Görentaş, verilen desteklerle buğday ve arpa rekoltesinde bu yıl artış beklediklerini ifade etti.

Van Valiliği desteği ve Van Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile temin edilen, çiftçilere il ve ilçe müdürlükleri organizasyonunda Tarım Kredi ve Pancar Kooperatiflerinden temin edilen 38 milyon bedelli 2 bin 900 ton tohumun, 2 bin 650 çiftçiye sonbaharda dağıtıldığını söyleyen Müdür Görentaş, 150 bin dekar arazide ekim gerçekleştirildiğini vurguladı

Bölgeye uyumlu yeni sertifikalı çeşitleri çiftçilerle buluşturarak, ekili alanları arttırdıklarını söyleyen Müdür Görentaş, çiftçilerin gelirlerini artırmayı amaçlayan projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

HİBE DESTEKLER İŞE YARADI

Bu yılını verilen desteklerle ve yağışlarla birlikte bereketli geçmesini beklediklerini söyleyen Müdür Görentaş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem bakanlık hem de Büyükşehir Belediyesi destekli yüzde 75 hibeyle tohum dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. %75 hibeyle verilen sertifikalı tohumlar yaklaşık 150 bin dekarlık bir alanda ekimi gerçekleştirilecek.

İlimizde hayvancılık açısından son derece önemli olan yem açığını kapatmak ve vatandaşın sertifikalı tohum ihtiyacını gidermek amacıyla böyle bir proje yaptık. Bu tohumların yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkılıdır. Kurak geçen bir ocak, aralık ayından sonra mart ve nisan aylarındaki yağışlar bizleri son derece ümitlendirmiştir.

Saha tespitlerinde arpa ve buğday tarlalarında yağışların olumlu etkilerini gözlemliyoruz. Özellikle sonbahar döneminde dağıtmış olduğumuz hububat tohumluklarının çok güzel çıkışlarını görüyoruz. İnşallah devamı gelir. Bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bölge çiftçileri ise gerçekleşen yağışlar ve dağıtılan bu tohumlar sayesinde bu yılın bereketli geçeceğini umut ettiklerini söylediler.

Van Bölge Gazetesi