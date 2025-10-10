Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında Van’ın da olduğu illerde personel alımı gerçekleştirecek. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre ülke genelinde 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.

Söz konusu ilana göre, Van’da ise destek personeli kapsamında 1 şoför, 1 temizlik görevlisi ve 1 veteriner hekim olmak üzere toplam 3 personel alımı gerçekleştirilecek.

İlanda, “Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırlaması esas alınmak suretiyle toplam 200 sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.” denildi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 VE KPSSP3 puan türlerinden en az 50 ve puan almış olmak.

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

-Destek Personeli kapsamında en az lise ve dengi okul mezunu olmak, diğer alımlarda ise önlisans ve lisans mezunu olmak.

-Şoför ilanı için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Güvenlik ilanı için 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

- 2024 ve 2025 yıllarında en az 180 gün SGK lı olarak çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

- Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Adaylar 13 Ekim Pazartesi ile 24 Ekim 2025 Cuma günleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden tüm detaylara ulaşabilir ve başvuru yapabilecek.