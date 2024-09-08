Kaza, akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Gussen, kullandığı 27 MC 6450 plakalı kamyonetle sollama yaptığı sırada Ertuğrul T.’nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, hafif ticari araca çarpıp şarampole devrildiği kazada Suriye uyruklu Cevahir Hamid (44) ile İsmail El İsmail yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 21 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.