Bugün Tarihte Neler Oldu? 15 Mayıs Özel Bir Gün mü?

Tarihte bugün yaşanan önemli doğumlar, vefatlar ve olayları kronolojik bir şekilde aktarıyoruz. İşte, 15 Mayıs'ta gerçekleşen bazı olaylar, doğumlar ve ölümler:

15 Mayıs tarihinde birçok önemli olay yaşandı. İşte bu tarihte gerçekleşen bazı olaylar:

648: Otuz Yıl Savaşları'nı sona erdiren Vestfalya Antlaşması imzalandı.

1718: Londralı avukat James Puckle, makineli tüfeği icat etti.

1756: Kuzey Amerika'daki egemenlik mücadelesinde Büyük Britanya, Fransa Krallığı'na savaş açarak Yedi Yıl Savaşı'nı başlattı.

1856: Anadolu Feneri ve Rumeli Feneri, Fransızlar tarafından inşa edilerek işletilmeye başlandı.

1873: Darüşşafaka Lisesi kuruldu.

1919: Mustafa Kemal, Yıldız Sarayı'nda Sultan VI. Mehmed Vahideddin ile görüştü.

1919: İtilaf Devletleri'nin desteğiyle Yunanlar, İzmir'i işgal etti ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk şehitleri Hasan Tahsin ve Albay Süleyman Fethi oldu.

1924: Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencileri, İstanbul'da ilk resim sergilerini açtı.

1928: Walt Disney'in yarattığı Miki Fare karakterinin ilk kez gözüktüğü Plane Crazy çizgi filmi gösterime girdi.

1932: Kürtçeyi Latin alfabesiyle yayınlayan Hawar dergisi yayın hayatına başladı.

1933: Rus romancı Maksim Gorki, İstanbul'u ziyaret etti.

1935: Josef Stalin tarafından inşası başlatılan ve dünyanın en büyük metrolarından biri olan Moskova metrosu hizmete açıldı.

1940: McDonald's, Amerika'da kuruldu.

1958 ve 1960: Sovyetler Birliği, Sputnik 3 ve Sputnik 4 uydularını fırlattı.

1963: Amerikalı astronot Gordon Cooper, uzayda 34 saat 19 dakika kalarak o güne kadar yapılan en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirdi.

1988: Sovyet Kızıl Ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı.

2011: Düsseldorf'ta yapılan 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Eldar Kasımov ve Nigar Camal ikilisi, Azerbaycan'a ilk birinciliği getirdi.

15 Mayıs'ta doğan ve ölen bazı önemli isimler şunlardır:

Doğanlar:

1567: Claudio Monteverdi, İtalyan besteci.

1859: Pierre Curie, Fransız fizikçi.

1891: Mikhail Bulgakov, Rus romancı.

1926: Anthony Shaffer, İngiliz oyun yazarı ve senarist.

1932: Turgay Şeren, Türk futbolcu ve teknik direktör.

1958: Berhan Şimşek, Türk sinema oyuncusu ve yönetmen.

1983: Sibel Mirkelam, Türk şarkıcı.

1996: Birdy (Jasmine van den Bogaerde), İngiliz müzisyen.

Ölenler:

1174: Nureddin Mahmud Zengi, Büyük Selçuklu Halep Atabeyi.

1782: Sebastião José de Carvalho e Melo, Portekizli devlet adamı.

1919: Hasan Tahsin ve Albay Süleyman Fethi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk şehitleri.

1886: Emily Dickinson, Amerikalı şair.

1941: Ulrich Grauert, Alman Luftwaffe generali.

1991: İhsan Yüce, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

2016: Oya Aydoğan, Türk sinema oyuncusu.

2020: Fred Willard, Amerikalı komedyen ve oyuncu.