2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Milyonlarca vatandaşa nefes olan yeni ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Bunun üzerine gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var.'' ifadelerini kullandı.

Ardından temmuz zammı için kamuoyunda hesaplamalar başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile birlikte toplanıp yeni asgari ücret için masaya oturması bekleniyor.

"Temmuzda cumhuriyet tarihinin en yüksek artışını yapacağız"

Görüşmeler öncesinde Haber Global canlı yayınına katılan Bakan Vedat Bilgin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, asgari ücret artışıyla ilgili bir kez daha Temmuz ayını işaret etti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Reel alım gücünü koruyacak şekilde asgari ücreti Temmuz'da düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenleme bir yaptık Ocak ayında. Temmuz'da da aynısı yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında. Satın alma gücü paritesini dikkate alarak ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır. Ensonhaber