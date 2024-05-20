Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Gevaş İlçesi'ne bağlı Altınsaç Köyü'nün yakınlarında bulunan havarilerden Aziz Thomas'a ait kutsal eşyanın saklanması amacıyla yapılan St. Thomas (Altınsaç) Manastır Kilisesi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2 bin metreden Van Gölü'ne bakan manzarasıyla herkesi kendisine hayran bıraktın ve 00 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Saint Thomas Ermeni Manastırı kaderine terk edildi.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde bulunan ve 700 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Saint Thomes Ermeni Manastırı (Altınsaç Kilisesi) kaderine terk edilmiş halde. Havarilerden Aziz Thomas'a ait kutsal eşyaların saklanması amacıyla 11'inci yüzyılda inşa edildiği bilinen St. Thomas Ermeni Manastırı, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Her yıl yerli ve yabancı birçok kişi tarafından ziyaret edilen Saint Thomes Ermeni Manastırı Van'a 75, Gevaş'a ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Van Gölü'nün el değmemiş koylarında yer alan Saint Thomes Ermeni Manastırı, yeniden restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Tarihi, güzelliği ve ihtişamıyla bilinen, Van'ın en eski yapılarından biri olan Saint Thomes Ermeni Manastırı, adeta kaderine terk edildi. Şu ana kadar restore edilmemesi ve korunması için yapılan haber ve çağrılar yerini bulmaz, tarihi kilisenin zaman zaman ahır olarak da kullanılmasıyla da gündeme gelmişti. Bir yandan definecilerin hedefine haline gelen tarihi kilise, zaman zaman hayvanlar için dinlenme ve barınma yerin olarak da kullanılıyor.

SAINT THOMAS MANASTIR KİLİSESİ

Van'ın Altınsaç Köyü'nde bulunan yapı, Van Gölü'ne bakan bir vadinin yamacına kurulmuştur. XIII. yy.dan önceye tarihlenen kilise, 1671'de onarılarak batısına bir de jamatun eklenmiştir. Manastıra ait yapıların hepsi yıkılmış olmasına rağmen kilise günümüze oldukça sağlam bir durumda gelmiştir.

Kubbe dışa, yüksek kasnak üzeri piramidal külahlı olarak yansıtılmıştır. Kubbeli orta alanın iki yanında derin kollara yer verilmiştir. Yapının doğu bölümünde dışa taşıntısı olmayan, içten yarım daire biçimli apsis yer almaktadır. Naosun dört köşesini oluşturan bu duvarların son derece kalın olmasının nedeni, kubbeyi taşıyan kemerlerin oturduğu payandalarla kaynaşmasıdır.