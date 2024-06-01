Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine bir araya gelen mezunlar, oldukça heyecanlı görünürken sohbet ederek eski günleri yad etti.

Okuldaki buluşma etkinliği, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, Atatürk lisesi folklor ekibinin gösterisiyle başladı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, “Bölgemizin en popüler okullarından Atatürk lisesi mezunlarının bir araya gelmesi ve mezunlar derneğinin kurulması bizleri mutlu etti. Keşke yıllar önce bu oluşum olsaydı. Çünkü daha iyi şartlarda daha iyi koşullarda mezunlar buluşması olacaktı. Mezunlar derneğinin amacı sadece okullarının ait olduğu mezunlarını buluşturmak değil, okul kapasitesinin güçlendirilmesine, kalitesinin arttırılmasına ve akademik başarısının arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Dernek ve siz katılımcıların desteğiyle okulumuz hakkettiği şöhretine, ününe kavuşacaktır" dedi.

Çok heyecanlı bir an yaşadığını belirten Atatürk Lisesi Müdürü Mesut Kancura da, “Çok güzel bir program oldu. Eski dostların buluşmasına vesile olduk ve burada eski arkadaşlarımı gördüm, çok duygulandım, mutlu oldum. Bizi anılarımızla, geçmişimizle, hatıralarımızla buluşturan Van Atatürk lisesi mezunları derneğine de çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Ümit Kayaçelebi ise, “Derneğimizin resmi kuruluşunu tamamladık. Herkesin üye olabileceği sivil toplum kuruluşumuz oldu. Dernek çatısı altında ilk birlikteliğimizi gerçekleştiriyoruz. Farklı yıllarda, farklı illerde, farklı kültürlerde abiler ve ablalarımızı aramızda görmek mutluluk veriyor. Diğer okullarımıza örnek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Okulun en eski mezunu Abidin Kasapoğlu da dernek ve etkinlik katılımcılarına teşekkürlerini ileti.

Etkinlik hatıra fotoğrafı, domatesli ekmek/limonata ikramı ardından Okul müzesi gezisinden sonra sona erdi.