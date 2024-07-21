Adet dönemindeki kadınlar için denize girmek konusunda uzmanlar tarafından önerilen güvenli yöntemler bulunuyor. Jinekolog Burcu Kardaş Arslan, regl döneminde denize girmenin mümkün olduğunu, ancak birtakım önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Tamponla Denize Güvenle Girebilirsiniz

Tampon kullanarak denize girmek mümkün. Ancak tamponun sık sık değiştirilmesi gerekiyor. Dr. İbrahim Sözen, "Tamponun uzun süre vajen içinde kalması vajendeki mikrobiyolojik dengeyi bozup enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle tamponlar 4-6 saatte bir değiştirilmeli" diyor.

Adet Dönemini Tatil Planına Uydurmak da Mümkün

Günümüzde kadınlar, regl dönemlerini planlanmış tatil tarihlerine göre ayarlayabiliyor. Jinekoloğa danışarak hormonal ilaçlarla yumurtlama ve adet döngüsü ertelenebiliyor. Böylece adet dönemi tatil tarihlerinden uzaklaştırılabiliyor.

Sonuç olarak, adet döneminde denize girmek tıbbi açıdan sakıncalı değil. Bazı basit önlemlerle kadınlar güvenle denize girebilir. Uzmanlar, bu konuda kadınları bilgilendirmeye ve rahatlatmaya çalışıyor.