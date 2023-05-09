Wanhaber – Özel

14 Mayıs seçimleri öncesi siyasi parti temsilcileri ve milletvekili adayları, ziyaretlerini sürdürüyor. Adaylar, seçilmeleri durumunda yapacakları hizmetleri anlatırken, ziyaret ettikleri yerlerden de talep ve önerileri dinliyor.

CHP Van Milletvekili 1. Sıra adayı Seracettin Bedirhanoğlu, bu kapsamda Van Ticaret ve Sanayi Odası’na (VANTSO) ziyarette bulundu.

VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Meclis Başkanı Turan Avcı, oda genel sekreteri Cengiz Aras ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşen Bedirhanoğlu, önerileri de dinledi.

DOSYA SUNULDU

Karşılıklı görüşmelerin ardından Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafından, Van’ın kalkınmasına yönelik taleplerin yer aldığı rapor, CHP Van Milletvekili Adayı Seracettin Bedirhanoğlu’na sunuldu.

Ziyarette Bedirhanoğlu’na, Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan da eşlik etti.

Mehmet Salih Giyci