14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Kadim Aşiretler Federasyonu yönetimi önemli açıklamalarda bulundu.

Federasyon adına açıklamalar bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, bu coğrafyada tarih boyunca emperyalizmin çeşitli plan ve uygulamalarından kaynaklı kargaşa ve sosyal, ekonomik çözülmelerin sonucu olarak çatışmaların küresel boyutlara ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin dünya barışı ve huzuruna katkıda bulunmak adına emin adımlarla yol almaya devam ettiğini belirten Aslan, ülke içerisindeki huzur, birlik ve kardeşlik ruhunun daha da pekişmesi, her alanda yükselen gelişimin sekteye uğramaması için ülkenin ve milletin güven, huzur ve kardeşliği adına büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha devam etmesi gerekliliği hususu federasyon mensuplarıyla yapılan mütalaa ve müzakereler sonucu alınan karar ile uygun görüldüğünü söyleyen Aslan, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

"İSTİKRAR, UMUT VE BÜYÜK YÜKSELİŞİN DEVAMI ÇOK ÖNEMLİ VE ELZEMDİR"

Başkan Aslan yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi 14 Mayıs'ta ülkemizde dolayısıyla ilimizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktır. Yaşadığımız coğrafyada tarih boyunca emperyalizmin çeşitli plan ve uygulamalarından kaynaklı kargaşa ve sosyal, ekonomik çözülmelerin sonucu olarak çatışmalar küresel boyutlara ulaşmıştır.

Ülkemiz ise üzerinde bulunan tarihi sorumluluğun bilinciyle dünya barışı ve huzuruna katkıda bulunmak adına emin adımlarla yol almaya devam etmektedir. Gerek milletimiz ve gerekse Tüm İslam coğrafyası açısından anlaşılmıştır ki; istikrarlı, büyük ve güçlü bir Türkiye sadece Ortadoğu halklarının değil, tüm İslam toplumu ve insanlık için barış ve güvenlik teminatıdır.

Hangi dil, din veya ırktan olursa olsun mazlumların yegâne durağı, sağlam limanı ülkemiz ve kadirşinas milletimiz olacaktır. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkin ve hızlı kararı alma sürecinin de daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bizler bu bölgenin Kadim ve Köklü aşiretleri olarak buna istinaden diyoruz ki; ülkemizin dünya siyasetinde itibarlı, kararlı, güçlü ve demokratik olması sadece milletimizin değil, tüm ümmetin ortak arzusu beklentisi ve ümididir.

Yakalanmış olan istikrar, umut ve büyük yükselişin devamı çok önemli ve elzemdir. Bu itibarla dış mihrapların tezgâhlamış olduğu şer planlarının bertaraf edilmesi; ülkemiz içindeki huzur birlik ve kardeşlik ruhunun daha da pekişmesi, her alanda yükselen gelişimin sekteye uğramaması için ülkemizin ve milletimizin güven, huzur ve kardeşliği adına büyük önem arz etmektedir.

Tüm bunlar ışığında anlaşılmaktadır ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha devam etmesi gerekliliği hususu federasyonumuz mensuplarıyla yapılan mütalaa ve müzakereler sonucu alınan karar ile uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya federasyon yetkililerinin yanı sıra basın mensupları katıldı.

Van Bölge Gazetesi