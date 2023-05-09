Wanhaber – Özel

Hayvancılık sektörü Van ve ilçeleri için büyük önem taşıyor. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık, girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Yetkililer ise, tedbirler alarak ve çeşitli projeleri hayata geçirerek bölge hayvancılığının gelişmesini amaçlıyor.

Başkale Belediyesi de, ilçenin ihtiyacı doğrultusunda canlı hayvan pazarı yapımı için harekete geçti.

Başkale ilçesi Hafıziye Mahallesinde yapılacak olan canlı hayvan pazarı, bin 63 metrekare alana inşa edilecek.

Bu yılın Haziran ayı başlarında yapımına başlanması planlanan canlı havyan pazarının, yılsonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

Ömer Bildik