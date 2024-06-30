Taksim Meydanı ve Taksim-Şişhane metro hattı şu anda 30 Haziran 2024 itibariyle kapalı.

Bu kapanışın sebebi, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen büyük çaplı altyapı ve yenileme çalışmaları. Meydanın tamamen yeniden tasarlanması ve yenilenme çalışmaları nedeniyle metro istasyonları da kapatıldı.

Resmi açıklamalara göre, Taksim Meydanı ve çevre alanların yenileme çalışmalarının 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bu kapsamda, Taksim-Şişhane metro hattının da 2025 yılının ikinci çeyreğinde yeniden hizmete açılması planlanıyor. Ancak tam tarih henüz netleşmedi, çalışmaların ilerleyişine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Taksim bölgesindeki ulaşım alternatifleri olarak metrobüs, otobüs ve İstiklal Caddesi tramvayı kullanılabiliyor. Ancak yoğun trafik nedeniyle gecikmelerin yaşanması muhtemel.

Özetle, Taksim Meydanı ve metro istasyonunun kapanış nedeni büyük çaplı yenileme çalışmaları olup, açılış tarihi tam olarak netleşmemiş ancak 2025 yılının ikinci çeyreğinde olması bekleniyor. Ulaşım için alternatif seçenekler mevcut ancak trafik nedeniyle sıkıntılar yaşanabilir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi