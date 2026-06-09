İran hava sahasının geçici olarak kapatılması üzerine İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, rotasını değiştirerek Van Ferit Melen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece İstanbul'dan hareket eden ve içerisinde İran vatandaşı olan yolcuları taşıyan Varesh Havayolları'na ait uçak, İran hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle Van'a yönlendirildi.

Uçak, güvenli bir şekilde Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Önceki geceden bu yana Van Ferit Melen Havalimanı'nda bekleyen uçak, dün akşam saatlerinde Tahran'a gitmek üzere Van'dan ayrıldı.