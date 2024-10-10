İki yıl önce Katarlılara satılacağı konuşulan bu değerli arazi, şimdi de yeni bir alıcının ilgisini çekmiş durumda. Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi (GEA), bu kez Galatasaray Adası için dev bir adım atarak ciddi bir finansal teklif sunmuş.

Camia İçi Tartışmalar, Satışa Karşı Çıkış!

Ancak Galatasaray camiasının önde gelen isimleri, adanın satışına kesinlikle karşı olduklarını ifade ediyor. Geçmişte de Katarlılardan gelen benzer bir teklif, camianın tepkisi nedeniyle geri çevrilmişti ve bu durum, Galatasaray Adası’nın ne denli önemli bir sembol olduğunun altını çiziyor. Kulübün taraftarları ve eski yöneticiler, bu değerli varlığın korunması gerektiği görüşünde birleşiyor.

Genel Kurul Kararı!

Dursun Özbek, Suudi heyetle yaptığı görüşmelerde, satış kararının kişisel bir inisiyatifle alınamayacağını vurguladı ve konunun genel kurulda ele alınması gerektiğini belirtti. Başkan Özbek’in bu tutumu, camianın içindeki tansiyonu ve tartışmaları derinleştirirken, aynı zamanda Galatasaray’ın geleceği adına önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.