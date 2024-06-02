"Bugün Survivor var mı?" sorusu, sosyal medya ve forumlarda sıkça dile getiriliyor. İzleyiciler, heyecan dolu yeni bölümleri kaçırmamak için yayın saatini araştırıyor.

Survivor All Star 2024'ün Yeni Bölümü Bu Akşam TV8 Ekranlarında!

Bugün Survivor All Star 2024'un yeni bir bölümü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Saat 20:00'de başlayacak olan bu heyecan dolu bölüm, yarışmanın hayranlarını ekran başına toplayacak. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanan Survivor, her bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Survivor 2024 Hangi Günler Yayınlanıyor? İzleyiciler İçin Haftalık Program

Survivor All Star 2024, haftanın belirli günlerinde yayınlanarak izleyicilere heyecan dolu anlar sunuyor. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 20:00'de TV8'de ekrana gelen yarışma, her bölümüyle nefes kesiyor. Survivor'ın sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstleniyor.

Survivor All Star 2024'ün Yeni Sezonunda Neler Bekleniyor? İzleyiciler İçin Detaylar

1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star 2024 sezonu, izleyicilere büyük bir heyecan sunmaya devam ediyor. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi, zorlu parkurlar ve stratejik oyunlar, Survivor izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu yaptığı bu sezon, her bölümde izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatıyor.