Son zamanlarda gündeme gelen bir konuyla ilgili olarak Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Türkiye'deki Suriyelilerin vergi durumu hakkında yoğun tartışmalar devam ediyor.

Özellikle bir televizyon programında ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Suriyelilere Vergi Muafiyeti Var Mı? CHP'li Genç'in açıklamalarıyla başlayan tartışmalar, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile emlak vergisi gibi ödemeler yapmadıkları yönünde oldu. Ancak resmi makamların verilerine göre, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılar için özel vergi muafiyeti bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Suriyeliler de diğer Türkiye vatandaşları gibi vergi yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır.

Suriyeliler Vergi Veriyor Mu? İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada da bu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilmiştir. Suriyelilerin Türkiye'de vergi yükümlülükleri bulunduğu ve vergi ödemeleri gerektiği konusunda net bir durum vardır. Herhangi bir ayrıcalık veya muafiyet söz konusu değildir.