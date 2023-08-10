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Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu hafta resmen başlıyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından yaptığı paylaşımla 1. haftada maç yönetecek hakemleri açıkladı.

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

21.45 Pendikspor-Hatayspor: Çağdaş Altay

21.45 Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

13 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Adana Demirspor-Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Alanyaspor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar

Ensonhaber