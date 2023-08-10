Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu hafta resmen başlıyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından yaptığı paylaşımla 1. haftada maç yönetecek hakemleri açıkladı.
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
21.45 Pendikspor-Hatayspor: Çağdaş Altay
21.45 Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Adana Demirspor-Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Alanyaspor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar
Ensonhaber