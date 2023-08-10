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Olay, Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla çay ocağının önüne gelen şüpheli veya şüpheliler, pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Çay ocağında otururken vücuduna saçmalar gelen 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan aynı çay ocağına 3. kez saldırı düzenlendiği öğrenildi. İHA