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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun koltuğu sallanıyor. Bir puanla ligin son sırasında yer alan Karadeniz ekibi Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırmaya çok yakın.

Sergen Yaçın ile görüşmeler sürüyor

Bu doğrultuda yeni teknik adam arayışlarına başlayan Samsunspor'un görüştüğü ilk ismin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın bu teklife sıcak baktığı ancak taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi.

Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman da adaylar arasında

Samsunspor'un Sergen Yalçın'a alternatif olarak Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman'ı da listede tuttuğu ancak ilk hedefin Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

Haber7