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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“F16'larla ilgili en önemli sıkıntılarımızdan biri ABD'li senatör Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi.Dışişleri Bakanımız süreci yakından takip edecek.

"Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil."

Zengezur ve Laçin koridorları

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Zengezur ve Laçin koridorları)Temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır. Hala bir savaşın egemen olduğu koridoru düşünmek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi

ivil anayasayı beraber yapalımErdoğan, "(Kalkınma Yolu Projesi) BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kararlı duruşu var. Son görüşmede '60 günde projeye yönelik hazırlıkları tamamlayalım' teklifi oldu" diye konuştu.

“Artık Hocalı ve Karabağ için de Azerbaycan egemenliğinde kalıcı barış ve huzurun vakti geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Artık Hocalı ve Karabağ için de Azerbaycan egemenliğinde kalıcı barış ve huzurun vakti geldi. Ermenistan'a düşen huzurun tesisi için barışın yanında durmaktır.

Zannediyorum ekim-kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle ertelenen Türkiye ziyareti yapılır, en uygun zamanda yapılması için görüşme trafiği sürüyor."

"Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için attığımız adımlar devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Üretimi ve yatırımı teşvik ederek de enflasyonla mücadelemize güç aktaracağız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için attığımız adımlar devam edecek." dedi.

İsveç'in NATO üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç'in NATO üyeliği) Verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim parlamentomuz da verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır." diye konuştu.

Sivil anayasa

Erdoğan yeni anayasa konusuna ilişkin de şunları kaydetti:

"AK Parti meclis grubumuz, partilere 'Gelin sivil anayasayı beraber yapalım' davetimizi iletecek. Kabul ederler etmezler, ama biz şu anda kapıları çalacağız.

Türkiye artık darbe anayasası ayıbından kurtulmalıdır. Milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü anayasa ile yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor."AA