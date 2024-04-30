Tesislere gelen, yani günübirlik biçimde konaklama tesislerini ziyaret eden kişi sayısı 21 bin 472 oldu. Bu kişilerin 7 bin 109’u yabancıyken 14 bin 363’ü yerli ziyaretçilerden oluşuyor.

TÜİK verilerine göre Van’daki tesislerde konaklayan 42 bin 796 ziyaretçinin 15 bin 572’si yabancı ziyaretçilerden, 27 bin 224’ü ise yerli ziyaretçilerden oluşuyor.

Konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ortalama konaklama süresi ise 2 gün oldu. Şubat ayında konaklama tesislerinin doluluk oranı ise özellikle kış turizmi tesisleri oldukça gelişmiş olan Erzurum’un hayli gerisinde kaldı.

Erzurum’da bulunan konaklama tesislerinin Şubat ayındaki doluluk oranı yüzde 40,45’e ulaşırken Van’da bu oran 25,67 bandında kaldı.