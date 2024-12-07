Kış mevsimi sert ve soğuk geçen Van’da, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte su sayaçlarında da donma meydana gelebiliyor. Bu tür durumların ara ara yaşandığı Van’da, konuya ilişkin uyarı geldi.

Su boruları ve sayaçların doğru ekipmanlarla izole edilmesi gerektiği vurgulanırken, donma veya patlama sonucu yapılması gerekenler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu.

VASKİ’den yapılan paylaşımda, “Sayaçlarınızı donma riskine karşı koruyun. Su boruları ve sayaçlarınızı doğru ekipmanla izole ederek, oluşabilecek zararlardan koruyabilirsiniz.” denildi.

Sayaçların donması ve patlaması halinde neler yapılması gerektiğine dair de şu bilgiler verildi;

Su sayacınızın donması ve patlaması halinde neler yapılmalı?

“-Sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için öncelikle su vanasını kapatarak suyu kesin,

-Donan su sayaçlarına sıcak su ve ateşle müdahale etmeyin,

-Alo 153 mavi masayı arayın.”