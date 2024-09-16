Bakan Sinirlendi

Ankara’da gerçekleştirilen Evrensel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu’nda Bakan Uraloğlu, kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına dair soruya sert bir tepki gösterdi. Bakan, bu konunun Türkiye’nin gündeminde olmadığını ve böyle bir çalınma olayının gerçekleşmediğini belirterek, mevcut iddiaların tamamen yanlış olduğunu ifade etti.

“Çalınma Olayı Olmamıştır” İddiası

Bakan Uraloğlu, “Şu anda Türkiye’nin gündeminde verilerin çalınması gibi bir konu yok” diyerek, geçmişte yalnızca konuşulan bir bilgi olduğuna dikkat çekti. Bakan, mevcut verilerin çalındığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ve bu konunun artık kapandığını belirtti. Kamuoyuna net bir şekilde, spekülasyonların ortalığı karıştırmaması gerektiğini söyledi.

Geçmiş Açıklamalar Cımbızlandı mı?

Uraloğlu, önceki açıklamalarının çarpıtıldığını ve cımbızla çekilerek yanlış yorumlandığını iddia etti. Bakan, böyle haberlerin ve eski bilgilerin güncel bir sorun gibi sunulmasının, doğru ve adil bir haber anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti. Geçmişte tartışılmış konuların günümüzdeki gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

Haberlerin Kıymeti Yok!

Bakan Uraloğlu, cımbızla çekilen haberlerin ve yorumların, kendileri açısından herhangi bir kıymeti olmadığını belirtti. Yıllar önce tartışılmış ve kapanmış konuların yeniden gündeme getirilmesinin yanlış olduğunu ve bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, bakanın medyayla olan ilişkilerinde ne kadar hassas olduğunu gösterdi.