Akaryakıtta yeni dönem için süre daralıyor. Kaçak akaryakıtı önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Taşıt Tanıma Sistemi kararı aldı. 5 Ekim 2023 günü Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği uyarınca, akaryakıt harcamasını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösteren her vergi mükellefi, ticari amaçla kullandığı araçlarına Taşıt Tanıma Sistemi taktıracak.

31 ARALIK'A KADAR 15 MİLYON ARAÇ İÇİN ZORUNLU

Araçlara Taşıt Tanıma Sistemi taktırmak için son tarih ise 31 Aralık 2024. Söz konusu karar uyarınca, taşıt sahipleri, utts.gov.tr internet adresinde yayınlanacak cihazları, Taşıt montaj firmalarından temin edecek. İlk etapta 15 milyon daha sonra da 5 milyon araca bu sistemin takılması zorunlu olacak.

2 BİN 172 TL'Yİ VERMEYEN, AKARYAKIT ALAMAYACAK

Aracında sistem olmayan sürücü, benzin istasyonlarından akaryakıt alamayacak. Her bir araç sürücüsü bu sistemi taktırmak için 2.172 lira ödeyecek, toplam 43 milyar 440 milyon lira tahsil edilmesi planlanıyor. 8 bin benzin istasyonuna da aynı sistemin karşılığı cihaz takılacak ve maliyeti 5 milyar lira olacak.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Akaryakıt harcamasını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösteren her vergi mükellefi, ticari amaçlı kullandığı her taşıta Darphane’nin vereceği Taşıt Tanıma Birimi cihazını, 31 Aralık 2024 tarihine kadar taktıracak. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren de satın alınacak hem bireysel, hem de ticari tüm sıfır taşıtlara Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) dahil olma ve Taşıt Tanıma Sistemi taktırma zorunluluğu getiriliyor.