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Wanhaber / Fatma Öztürk

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlardan dolayı Van Valiliği de uyarı mesajı yayımladı.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Muş çevrelerinde halihazırdaki etkisini gösteren yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.

Vatandaşların dikkatli olmaları istenirken, yağışların yarın da etkisini göstereceğitahmin ediliyor.