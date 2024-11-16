Bugün (16.112024) öğlen saatlerinden sonra Van genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla, yağışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklama;

Bölge genelinin (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenmektedir. Yağışların, yağmur ve karla karışık yağmur, akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak 2000 metre üzeri rakımlarda kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek kesimlerde akşam ve gece saatlerinde tipi, karayolu geçitlerinde (Tendürek , Karabet, Kuzgunkıran, Güzeldere, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, kara yolu ulaşımında aksama, Van Gölü'nde yağışa bağlı görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), aldığı bilgiler doğrultusunda Van bölge geneli (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirmiştir. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir. 2000 metre üzeri rakımlarda kar yağışı tahmin edilmektedir. Yükseklerde kuvvetli rüzgara bağlı olarak akşam ve gece saatlerinde tipi, görüş mesafesinde azalma, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Güzeldere, Kurubaş) düşük sıcaklıklara bağlı gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı gibi olumsuzluklara karşı yurttaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir