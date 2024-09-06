Şok Tahliye Kararı Açıklandı

Bu karar, kamuoyunun merakla takip ettiği davanın üçüncü gününde açıklandı.

Mahkeme Kararları ve Tedbirler

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tahliye kararının yanı sıra sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini reddetti ve yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı. Ayrıca, adli emniyette bulunan dijital materyallerin sanıklara iade edilmesine ve soruşturma kapsamındaki diğer meselelerin araştırılmasına karar verildi.

Dilan Polat'ın Sevinç Çığlığı

Dilan Polat, tahliye haberini alır almaz büyük bir sevinç yaşadı. Gözyaşları içinde “Şükürler olsun Allah’ım” diyerek zıplayan Polat, duygularını sosyal medyada da paylaştı. Sevinç çığlıkları atan Dilan Polat, kızı Nilda’yı arayarak babasının tahliye olduğunu müjdeledi.

Sıla Doğu’dan Coşkulu Kutlama

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, tahliye haberini coşkuyla karşıladı. Aracının sunroofundan çıkarak "Tahliye!" diye bağıran Doğu, "İnanılmaz derecede mutluyum, tarifi yok. Türk adaletine sonsuz teşekkürler" sözleriyle duygularını ifade etti.

Sosyal Medyada İlk Paylaşım

Tahliye kararının ardından Dilan Polat, sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Enerji dolu bir paylaşımda bulunan Polat, sosyal medya takipçilerine mutlu olduğunu ve adaletin sağlandığını belirtti. Bu paylaşım, Polat’ın tahliye sonrası ruh halini ve toplumsal yankıyı gözler önüne serdi.

Bu gelişmeler, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın uzun süredir mücadele ettiği hukuk sürecinin yeni bir aşamasına işaret ediyor. Davanın devamı için belirlenen tarih 19 Aralık 2024 olarak belirlendi.