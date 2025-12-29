AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tarımsal desteklemelerden faydalanabilmek ve üretim planlamasında yer alabilmek için ÇKS önem taşıyor.

Tarım politikalarının oluşturulması için çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla kurulan ÇKS'de, bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruda bulunması gerekiyor.

Üreticiler, ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kaydı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.

İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular için süre yıl sonunda tamamlanacak.

ÇKS kaydı, bitkisel üretim yapan çiftçiler için tarımsal destekler, hibeler, tarım sigortaları ve hazine faiz destekli tarımsal krediler gibi birçok devlet desteğinden yararlanmanın ön koşulları arasında yer alıyor. Ayrıca, olası doğal afetlerde meydana gelecek zararların tespiti ve devlet yardımlarından yararlanılabilmesi için ÇKS kaydının aktif olması önem taşıyor.

Kamu arazilerinde üretim yapan çiftçiler "taahhütnameyle" başvuracak

Öte yandan, bu yıl içinde yapılan düzenlemeyle kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesi bulunmaması halinde artık “taahhütname” ile başvuru yapabilecek. Ancak, bu üreticilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için kira sözleşmesini daha sonra ibraz etmeleri zorunlu olacak.

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonunca değerlendirilebilecek. Üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde resen düzeltmeler yapılabilecek.

Arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları, her yıl 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilebilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.