Şok Gelişme! Ünlü Rapçi Sansar Salvo Cezaevine Girdi! Sebebi Şimdilik Gizemini Koruyor!

Müzik dünyasının tanınmış isimlerinden Sansar Salvo, beklenmedik bir şekilde cezaevine girdi. Dum Taka Dum ve Koptu Kayış şarkılarıyla büyük çıkış yapan, gerçek adı Ekincan Aslan olan ünlü rapçinin hapse girdiği haberi, prodüktörü tarafından doğrulandı, ancak nedeni açıklanmadı.

Son yıllarda ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Sansar Salvo'nun cezaevine girmesi, hayranlarını şoke etti. Prodüktörü Motif Beat, rapçinin cezaevinde olduğunu doğrularken, detaylar hakkında bilgi vermekten kaçındı. Ancak, rapçinin başkalarına ait bilgileri izinsiz paylaşması nedeniyle cezaevine girdiği iddiaları dolaşıyor.

Sansar Salvo, geçmişte kanser tedavisi gördükten sonra kız arkadaşının ölümüyle sarsılmış ve ailesiyle de ciddi problemler yaşamıştı. Daha önce intihar girişiminde bulunmuş ve ailesinin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Robert Hip Hop YouTube kanalında yayınlanan iddialara göre, ünlü rapçi Anadolu Yakası'nda bir kapalı cezaevinde yatıyor ve birkaç gün daha cezaevinde kalacağı öğrenildi.

Bu şok edici haberle birlikte, Sansar Salvo'nun hayranları ve müzik camiası, rapçinin cezaevine neden girdiğine dair resmi bir açıklama bekliyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.